Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище 29 марта

Заслуженного артиста России, актера, теле- и радиоведущего Алексея Веселкина похоронят 29 марта на Троекуровском кладбище, гражданская панихида состоится в тот же день в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) с 11:00 до 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе РАМТ, где служил Веселкин.

Умер радиоведущий и актер Алексей Веселкин

В некрологе коллеги назвали ведущего актера труппы человеком удивительной работоспособности и творческой энергии, «колоритным, темпераментным, с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом».

В труппу театра Веселкина приняли в 1983 году, после окончания Театрального училища имени Щукина. Он сыграл в РАМТ около 60 ролей.

Веселкин умер вечером 26 марта в своей квартире в столичном районе Митино, причиной смерти стала продолжительная болезнь (лейкоз). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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