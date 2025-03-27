Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище 29 марта

В некрологе коллеги назвали ведущего актера труппы человеком удивительной работоспособности и творческой энергии, «колоритным, темпераментным, с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом».

В труппу театра Веселкина приняли в 1983 году, после окончания Театрального училища имени Щукина. Он сыграл в РАМТ около 60 ролей.

Веселкин умер вечером 26 марта в своей квартире в столичном районе Митино, причиной смерти стала продолжительная болезнь (лейкоз). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

