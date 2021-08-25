Вертолёт ВМС Мексики потерпел крушение

Транспортный вертолет министерства военно-морских сил Мексики упал в районе Агуа-Бланка в мексиканском штате Идальго. Об этом в своём Twitter сообщил губернатор региона Куитлауак Гарсиа.

По его словам, на борту воздушного судна находился глава МВД штата Веракрус Эрик Сиснерос, который облетал труднодоступные территории. Он остался жив, но получил травмы, врачи оценивают его состояние, как хорошее, добавил Гарсиа.

Ранее на севере Франции около аэродрома города Бондю разбился легкомоторный самолёт, погибли два человека: инструктор и ученик.

