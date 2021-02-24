Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в тундре в Сибири

Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального координационного центра поиска и спасения Виктора Дрегера.

На борту воздушного судна находились 16 пассажиров и три члена экипажа, передает RT.

Вертолёт авиакомпании «Норильск Авиа» «выполнял полёт по нефтепроводу». Он также перевозил порядка 500 кг груза. Вынужденная посадка прошла успешно.

В аэропорту Волгограда вертолет получил повреждения во время посадки

Причиной внеплановой посади стала техническая неисправность. Выяснением обстоятельств происшествия сейчас занимается транспортная прокуратура.

За пассажирами и членами экипажа аварийного Ми-8 вылетел спасательный борт.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:Красноярский КрайВертолет Ми-8
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