Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в тундре в Сибири

Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального координационного центра поиска и спасения Виктора Дрегера.

На борту воздушного судна находились 16 пассажиров и три члена экипажа, передает RT.

Вертолёт авиакомпании «Норильск Авиа» «выполнял полёт по нефтепроводу». Он также перевозил порядка 500 кг груза. Вынужденная посадка прошла успешно.