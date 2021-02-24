Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в тундре в Сибири
Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального координационного центра поиска и спасения Виктора Дрегера.
На борту воздушного судна находились 16 пассажиров и три члена экипажа, передает RT.
Вертолёт авиакомпании «Норильск Авиа» «выполнял полёт по нефтепроводу». Он также перевозил порядка 500 кг груза. Вынужденная посадка прошла успешно.
Причиной внеплановой посади стала техническая неисправность. Выяснением обстоятельств происшествия сейчас занимается транспортная прокуратура.
За пассажирами и членами экипажа аварийного Ми-8 вылетел спасательный борт.
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