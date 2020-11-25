В аэропорту Волгограда вертолет получил повреждения во время посадки
25 ноября 202015:32
В аэропорту Волгограда вертолёт Ми-8 задел световую опору и получил повреждения. Инцидент произошел во время выруливания к месту стоянки. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова, передает РИА Новости.
Она отметила, что пилот не справился с управлением. В результате происшествия люди не пострадали, мачта и сам вертолет были повреждены.
На работу аэропорта инцидент не повлиял, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru