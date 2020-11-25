В аэропорту Волгограда вертолет получил повреждения во время посадки

ФСБ предотвратила теракты в столичном регионе Госдума поддержала продление отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса В Кремле заметили тревогу и пессимизм в обществе из-за коронавируса Россия запросила у Польши данные о разговоре братьев Качиньских перед крушением Ту-154 С моста на острове Русский во Владивостоке сняли 900 тонн льда