В аэропорту Волгограда вертолет получил повреждения во время посадки

В аэропорту Волгограда вертолёт Ми-8 задел световую опору и получил повреждения. Инцидент произошел во время выруливания к месту стоянки. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова, передает РИА Новости.

Военный аналитик рассказал об опасностях посадки вертолета на трассе в Подмосковье

Она отметила, что пилот не справился с управлением. В результате происшествия люди не пострадали, мачта и сам вертолет были повреждены.

На работу аэропорта инцидент не повлиял, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:ВолгоградВертолет Ми-8
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