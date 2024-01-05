Бомбардировщик ВВС США разбился во время тренировочного полета
5 января 202410:37
Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer разбился во время посадки на авиабазе Элсуорт в штате Южная Дакота. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Командование глобального удара американских ВВС.
Инцидент произошел при выполнении тренировочного полета. Известно, что в районе авиабазы была плохая погода и сильный мороз.
На борту бомбардировщика находились четыре летчиков, они успешно катапультировались. Никто не пострадал.
Проводится расследование причин ЧП, пишет RT. Базу Элсуорт временно закрыли для полетов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru