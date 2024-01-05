Бомбардировщик ВВС США разбился во время тренировочного полета

Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer разбился во время посадки на авиабазе Элсуорт в штате Южная Дакота. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Командование глобального удара американских ВВС.

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Инцидент произошел при выполнении тренировочного полета. Известно, что в районе авиабазы была плохая погода и сильный мороз.

На борту бомбардировщика находились четыре летчиков, они успешно катапультировались. Никто не пострадал.

Проводится расследование причин ЧП, пишет RT. Базу Элсуорт временно закрыли для полетов.

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ФОТО: РИА Новости
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