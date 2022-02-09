Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Татарстане

Отмечается, что борт совершал тренировочный полет и приземлился близ села Новое Сумароково. На борту находились два инструктора, никто из них не пострадал.

Ранее экстренную посадку в Омске совершил самолёт Boeing 737-800, выполнявший рейс по маршруту Москва - Горно-Алтайск. Причиной экстренной посадки стал запах гари в салоне самолета.

