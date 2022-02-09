Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Татарстане
Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Отмечается, что борт совершал тренировочный полет и приземлился близ села Новое Сумароково. На борту находились два инструктора, никто из них не пострадал.
Ранее экстренную посадку в Омске совершил самолёт Boeing 737-800, выполнявший рейс по маршруту Москва - Горно-Алтайск. Причиной экстренной посадки стал запах гари в салоне самолета.
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