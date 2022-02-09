Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Татарстане

Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

В Перу разбился самолет с туристами

Отмечается, что борт совершал тренировочный полет и приземлился близ села Новое Сумароково. На борту находились два инструктора, никто из них не пострадал.

Ранее экстренную посадку в Омске совершил самолёт Boeing 737-800, выполнявший рейс по маршруту Москва - Горно-Алтайск. Причиной экстренной посадки стал запах гари в салоне самолета.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Минобороны России / кадр из видео
ТЕГИ:Происшествие
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры