Самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика

Рейс Москва — Нижнекамск благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика. Речь идет о самолете Sukhoi Superjet 100, сообщили РИА Новости экстренные службы. Уточняется, что датчик показал неисправность управления механизации.

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Лайнер приземлился штатно. Сколько человек было на борту и другие подроьности не приводятся.

В Норильске ранее сегодня самолет совершил аварийную посадку из-за проблем с механизмом крыла. Неполадку зафиксировали у лайнера Boeing 737-800 авиакомпании «НордСтар» рейса Красноярск – Норильск, заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.



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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ШереметьевоЭкстренная Посадка

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