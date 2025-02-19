Самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика

Лайнер приземлился штатно. Сколько человек было на борту и другие подроьности не приводятся.

В Норильске ранее сегодня самолет совершил аварийную посадку из-за проблем с механизмом крыла. Неполадку зафиксировали у лайнера Boeing 737-800 авиакомпании «НордСтар» рейса Красноярск – Норильск, заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.







