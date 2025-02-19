Самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика
Рейс Москва — Нижнекамск благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика. Речь идет о самолете Sukhoi Superjet 100, сообщили РИА Новости экстренные службы. Уточняется, что датчик показал неисправность управления механизации.
Лайнер приземлился штатно. Сколько человек было на борту и другие подроьности не приводятся.
В Норильске ранее сегодня самолет совершил аварийную посадку из-за проблем с механизмом крыла. Неполадку зафиксировали у лайнера Boeing 737-800 авиакомпании «НордСтар» рейса Красноярск – Норильск, заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru