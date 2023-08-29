Вертолет Ми-8 МЧС привлекли к тушению природного пожара в Геленджике
29 августа 202317:32
Вертолёт Ми-8 был привлечён к тушению природного пожара в Геленджике, сообщает пресс-служба глава МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В ведомстве уточнили, что горит сухая растительность на площади 1,5 гектара, к борьбе с огнём привлечено более 50 человек и 20 единиц техники.
«Существует угроза распространения огня на лесной фонд. Привлечены силы и средства гарнизона по повышенному рангу пожара», - добавили в МЧС.
Ранее самолёт Canadair CL215 потерпел крушение во время тушения пожара на греческом острове Эвбея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru