Вертолет Ми-8 МЧС привлекли к тушению природного пожара в Геленджике

В ведомстве уточнили, что горит сухая растительность на площади 1,5 гектара, к борьбе с огнём привлечено более 50 человек и 20 единиц техники.

«Существует угроза распространения огня на лесной фонд. Привлечены силы и средства гарнизона по повышенному рангу пожара», - добавили в МЧС.

Ранее самолёт Canadair CL215 потерпел крушение во время тушения пожара на греческом острове Эвбея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».