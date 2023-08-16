Площадь природных пожаров в России в 2023 году превысила 4 млн га
Глава МЧС Александр Куренков заявил, что в 2023 году пройденная огнём площадь природных пожаров в России превысила четыре млн га, сообщает ТАСС.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он уточнил, что это почти в полтора раза больше, чем в 2022 году.
Министр отметил, что с начала текущего года на территории России зафиксировано свыше 11 тысяч очагов природных пожаров.
«Пять очагов на площади 308 гектаров действуют в пятикилометровой зоне от населенных пунктов», - заключил Куренков.
Ранее в компании «Ингосстрах» заявили, что большинство страховых выплат, полученных россиянами в первом полугодии 2023 года, связаны с пожарами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru