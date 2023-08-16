Площадь природных пожаров в России в 2023 году превысила 4 млн га

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что в 2023 году пройденная огнём площадь природных пожаров в России превысила четыре млн га, сообщает ТАСС.

Число погибших при пожарах на Гавайях увеличилось до 67

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он уточнил, что это почти в полтора раза больше, чем в 2022 году.

Министр отметил, что с начала текущего года на территории России зафиксировано свыше 11 тысяч очагов природных пожаров.

«Пять очагов на площади 308 гектаров действуют в пятикилометровой зоне от населенных пунктов», - заключил Куренков.

Ранее в компании «Ингосстрах» заявили, что большинство страховых выплат, полученных россиянами в первом полугодии 2023 года, связаны с пожарами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинМЧС РФЛесные Пожары

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