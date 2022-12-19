Вертолет Ми-8 аварийно сел в Магаданской области
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, после столкновения с наземным объектом воздушное судно перевернулось и загорелось. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, инцидент произошел в понедельник в 11:30 (03:30 мск).
«Воздушное судно Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, следовавшее по маршруту "Магадан-13 – п. Тахтоямск", совершило аварийную посадку в районе поселка Тахтоямск Магаданской области. Во время совершения посадки вертолет столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся. В результате авиационного инцидента пострадал один из членов экипажа, воздушное судно получило повреждения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следователи проводят проверку по факту ЧП, пишет РИА ФАН. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.
По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, вертолет Ми-8Т компании «Поляр-Авиа» перевозил продукты и запчасти. Во время посадки в Ольском районе воздушное судно столкнулось со строительным вагончиком, отмечает телеканал «360».
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