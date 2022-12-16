Вертолет Ми-8 разбился в Бурятии, погибли три человека. Видео

Вертолет МИ-8 потерпел крушение при посадке в аэропорту «Байкал» в столице Бурятии. Машина загорелась уже после приземления. К месту происшествия были направлены экстренные силы и средства по второму рангу, сообщили в республиканском МЧС.

Как сообщил в соцсети глава Бурятии Алексей Цыденов, вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не эксплуатировался. Погибли все три члена экипажа, пассажиров на борту не было.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», формально это был частный вертолет, принадлежащий Улан-Удэнскому авиационному заводу.

Возгорание произошло на рулежной дорожке аэропорта в Улан-Удэ, взлетно-посадочная полоса не была задета. Возгорание тушили силами воздушной гавани и бурятского МЧС. В сети появилось видео горящего вертолета.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:КрушениеБурятияВертолёт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры