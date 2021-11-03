Грузовой Boeing 747 аварийно сел в Новосибирске

Грузовой Boeing 747 совершил вынужденную аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Самолёт авиакомпании Cargolux совершал перелёт из бельгийского Льежа в китайский Циндао.

Посадка выполнена успешно, обошлось без пострадавших, информирует пресс-служба новосибирской воздушной гавани. По факту лётного происшествия началось расследование.

Как передает ТАСС, экстренная посадка была вызвана возгоранием одного из двигателей лайнера.

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Фото: cargolux.com
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаBoeingСамолёт
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