Вертолет Ми-38 приземлился на трассу в Подмосковье из-за проблем в двигателе

Военный вертолет Ми-38 из-за возникших на борту неполадок экстренно приземлился на трассу в Подмосковье, недалеко от Гжели. Никто не пострадал, сообщает «Утро.ру».

Как сообщает РЕН ТВ, во время полета система управления сообщила об опасной вибрации в двигателе. Командир вертолета принял решение совершить экстренную посадку.

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По данным СМИ, воздушное судно принадлежит Национальному центру вертолетостроения имени Миля и Камова. Машина проходила испытания.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:ПодмосковьеЭкстренная ПосадкаВертолет
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