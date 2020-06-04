Вертолет Ми-38 приземлился на трассу в Подмосковье из-за проблем в двигателе

Военный вертолет Ми-38 из-за возникших на борту неполадок экстренно приземлился на трассу в Подмосковье, недалеко от Гжели. Никто не пострадал, сообщает «Утро.ру».

Как сообщает РЕН ТВ, во время полета система управления сообщила об опасной вибрации в двигателе. Командир вертолета принял решение совершить экстренную посадку.