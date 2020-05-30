Boeing 777 загорелся при посадке в Шереметьево
30 мая 202013:47
Пассажирский лайнер Boeing 777 вспыхнул во время посадки в московском аэропорту Шереметьево.
Об сообщают «Известия» ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что огонь возник во вспомогательной силовой установке в хвостовой части авиамашины.
Подробности происшествия выясняются.
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30 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru