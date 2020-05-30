Boeing 777 загорелся при посадке в Шереметьево

Пассажирский лайнер Boeing 777 вспыхнул во время посадки в московском аэропорту Шереметьево.

Об сообщают «Известия» ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что огонь возник во вспомогательной силовой установке в хвостовой части авиамашины.

Подробности происшествия выясняются.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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