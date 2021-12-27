Вертолет Ми-2 упал в Удмуртии во время обследования нефтепровода
27 декабря 202114:59
Вертолет Ми-2 упал в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
ЧП произошло около 14:00 мск. Вертолет проводил обследование нефтепровода.
Предварительно, вертолет вылетел из Казани. Его принадлежность устанавливается. К месту падения направились спасатели.
В свою очередь РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что на борту упавшего Ми-2 находились два человека, пилот вышел на связь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru