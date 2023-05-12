Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморье

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморском крае. Об этом сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова в беседе с РИА Новости.

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Известно, что ЧП произошло несколько дней назад.

«Да, (подтверждаем) факт жесткой посадки вертолета Ми-2 в Приморском крае», — указала Барсукова.

Как отметила старший помощник прокурора, пилота не было на месте посадки.

По данным СМИ, вертолетом управлял 64-летний житель Владивостока. Выйти с ним на связь не удалось, предположительно, мужчина мог заблудиться в лесу, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:ВертолетПриморский Край

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