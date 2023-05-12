Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморье

В Иркутской области несколько сел затопило из-за интенсивного таяния снега Зампред нацбанка Казахстана заявил о проблемах из-за санкций против России ООН призвала талибов ввести мораторий на смертную казнь и телесные наказания СМИ: финал футбольной Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Лиссабон До 15 июня молодые музыканты могут подать заявки на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»