Вертолет МЧС добрался до места жесткой посадки Ми-8 в Мурманской области
Вертолет Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра прибыл на место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
По его словам, находившимся на борту медицинская помощь не понадобилась.
«По информации спасателей, никто из четырех человек, которые находились на борту, не нуждается в медпомощи», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее СК и транспортная прокуратура сообщили, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку у реки Пача, в 20 километрах от пункта назначения, из-за технической неисправности. На борту находились семь человек: экипаж и четверо пассажиров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru