Вертолет МЧС добрался до места жесткой посадки Ми-8 в Мурманской области

«По информации спасателей, никто из четырех человек, которые находились на борту, не нуждается в медпомощи», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее СК и транспортная прокуратура сообщили, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку у реки Пача, в 20 километрах от пункта назначения, из-за технической неисправности. На борту находились семь человек: экипаж и четверо пассажиров, передает «Радиоточка НСН».

