Вертолет МЧС добрался до места жесткой посадки Ми-8 в Мурманской области

Вертолет Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра прибыл на место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, находившимся на борту медицинская помощь не понадобилась.

Вертолет Ми-8 экстренно сел в Мурманской области

«По информации спасателей, никто из четырех человек, которые находились на борту, не нуждается в медпомощи», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее СК и транспортная прокуратура сообщили, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку у реки Пача, в 20 километрах от пункта назначения, из-за технической неисправности. На борту находились семь человек: экипаж и четверо пассажиров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Ми-8Мурманская ОбластьМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры