Вертолет Ка-32 подожгли на аэродроме Остафьево

В ночь на 26 апреля был зафиксирован поджог вертолета Ка-32 на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы, пишет Telegram-канал Baza.

Поджог совершили неизвестные лица в ночь на 26 апреля. Вертолет, принадлежащий ГКУ «Московский авиационный центр», был зачехлен и стоял на стоянке.

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Впоследствии на месте возгорания были найдены следующие предметы: пять стеклянных и одна пластиковая бутылка с запахом горючей жидкости, монтировка, сумка для сменной обуви, пара перчаток и обрывки колючей проволоки.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что суд в Чувашии признал виновным в совершении теракта жителя Мордовии, который совершил поджог батарейных шкафов у станций Светотехника-Алатырь (Чувашия) и тяговой подстанции железнодорожного перегона Ялга-Саранск (Мордовия), напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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