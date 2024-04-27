Вертолет Ка-32 подожгли на аэродроме Остафьево

Впоследствии на месте возгорания были найдены следующие предметы: пять стеклянных и одна пластиковая бутылка с запахом горючей жидкости, монтировка, сумка для сменной обуви, пара перчаток и обрывки колючей проволоки.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что суд в Чувашии признал виновным в совершении теракта жителя Мордовии, который совершил поджог батарейных шкафов у станций Светотехника-Алатырь (Чувашия) и тяговой подстанции железнодорожного перегона Ялга-Саранск (Мордовия), напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

