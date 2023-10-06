Вертолет Ка-29 уничтожил катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма
Российский вертолет Ка-29 обнаружил и уничтожил морской дрон ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, попытка террористической атаки Киева с применением безэкипажного катера была пресечена около 10:45 мск.
«В ходе патрулирования вертолетом морской авиации Черноморского флота Ка-29 ... был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сообщении министерства.
Накануне экипажи российской авиации уничтожили украинский морской дрон в северо-западной части Черного моря, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru