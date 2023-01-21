Вертолет эвакуировал пассажиров с аэростата в Сочи
Вертолет Ка-32 доставил пассажиров, которые застряли на воздушном шаре в горах в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи, в город. Спасенные находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По данным ведомства, в аэростате находились трое взрослых и двое детей. Вертолет Ка-32 МЧС России приземлился на базе Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи в 16:25 (мск).
«Состояние всех эвакуированных - удовлетворительное, травм и повреждений нет. Люди сообщили, что самостоятельно покинули воздушный шар», - рассказали в пресс-службе.
Ранее об эвакуации сообщил источник в экстренных службах.
Ранее сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выяснили, что воздушный шар вылетел из села Солохаул в сторону Головинки в микрорайоне Сочи. По пути аэростат с пассажирами зацепился за деревья и повис.
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