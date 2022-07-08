Велосипедист погиб при столкновении с машиной в Домодедово

В Домодедово (Московская область) произошло ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

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Отмечается, что инцидент произошел на пешеходном переходе на 46-км Каширского шоссе. Велосипедист пересекал пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Мужчина-велосипедист погиб на месте от полученных травм.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Московская ОбластьДТП
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