Четыре человека пострадали в ДТП с туравтобусом в Турции
7 июля 202220:15
Четыре человека пострадали в ДТП с туристическим автобусом в провинции Анталья на юге Турции.
Среди пострадавших, в том числе, один гражданин России. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Турции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru