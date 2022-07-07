Четыре человека пострадали в ДТП с туравтобусом в Турции

Четыре человека пострадали в ДТП с туристическим автобусом в провинции Анталья на юге Турции.

Среди пострадавших, в том числе, один гражданин России. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Турции.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Российские ТуристыТурция
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