Въехавший в толпу людей в немецком Трире водитель был нетрезв
Совершивший наезд на пешеходов в немецком городе Трир водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии, пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на прокурор города Петера Фрицена.
Также у водителя могло быть психическое заболевание. Согласно тесту, в крови у задержанного было 1,4 промилле алкоголя. Водителя допрашивают. 2 декабря ему изберут меру пресечения.
Напомним, полиция немецкого города Трир сообщила о пяти погибших под колесами автомобиля в пешеходной зоне.
Легковой автомобиль сбил людей в пешеходной зоне Трира днем 1 декабря.
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