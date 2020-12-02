Въехавший в толпу людей в немецком Трире водитель был нетрезв

Совершивший наезд на пешеходов в немецком городе Трир водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии, пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на прокурор города Петера Фрицена.

Также у водителя могло быть психическое заболевание. Согласно тесту, в крови у задержанного было 1,4 промилле алкоголя. Водителя допрашивают. 2 декабря ему изберут меру пресечения.

Власти не нашли террористического следа в наезде на пешеходов в немецком Трире

Напомним, полиция немецкого города Трир сообщила о пяти погибших под колесами автомобиля в пешеходной зоне.

Легковой автомобиль сбил людей в пешеходной зоне Трира днем 1 декабря.

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Фото: twitter.com/AmichaiStein1
ТЕГИ:ДТПГермания
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