Въехавший в толпу людей в немецком Трире водитель был нетрезв

Совершивший наезд на пешеходов в немецком городе Трир водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии, пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на прокурор города Петера Фрицена.

Также у водителя могло быть психическое заболевание. Согласно тесту, в крови у задержанного было 1,4 промилле алкоголя. Водителя допрашивают. 2 декабря ему изберут меру пресечения.