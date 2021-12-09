Ведущий советник Минобороны задержан в Москве по подозрению во взятке

Путин попросил, чтобы закон о бытовом насилии не пересекался с вмешательством в жизнь семьи

Лукашенко не верит в продуктивность строительства забора на границе с Польшей

Российские хоккеисты выступят на олимпиаде в Пекине в форме ОКР

Военный летчик посадил самолет с отказавшим двигателем вне аэродрома

В Столичном регионе из-за гололедицы продлен желтый уровень погодной опасности