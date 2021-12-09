Ведущий советник Минобороны задержан в Москве по подозрению во взятке
По подозрению во взяточничестве в особо крупном размере в Москве задержан ведущий советник департамента Минобороны Александр Лопатин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что Лопатин является советником по обеспечению государственного оборонного заказа. Следователи уже подали ходатайство о его аресте.
По данным агентства, Лопатин подозревается по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Данная статья предусматривает до 15 лет лишения свободы, а также штраф, в 70 раз превышающий полученную сумму.
Ранее у начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова нашли еще шесть автомобилей и 21 объект недвижимости. Полковник подозревается в получении взяток. Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что у «взяточника» изымут все имущество, включая особняк с «золотым унитазом».
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