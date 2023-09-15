Конкурент президенту? Адвокат рассказал о состоянии Стрелкова в СИЗО

Александр Молохов предположил в эфире НСН, что следствие хочет заблокировать возможность Стрелкову баллотироваться в президенты.

Находящийся в СИЗО первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков не жалуется на условия заключения, несмотря на необходимость стационарного лечения. Об этом в эфире НСН заявил адвокат Стрелкова Александр Молохов.

Ранее Мещанский суд продлил на три месяца срок ареста Игорю Стрелкову.

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«Что касается состояния здоровья, Игорь Иванович не жалуется. Он против того, чтобы его перевели в больницу. Держится, несмотря на данные медобследования, которое показало, что он нуждается не в периодическом анализе, а в наблюдении в условиях стационара. Та болезнь, которая у него есть, теоретически может подпадать под список болезней, при которых противопоказано пребывание в тюремных условиях. Сам он не жалуется, и ведет себя как старый солдат», - рассказал Молохов.

Он считает, что следствие пытается ускорить процесс передачи дела в суд, чтобы у Стрелкова не было шансов баллотироваться в президенты.

«Могу сказать, что следствие стремится как можно быстрее передать дело в суд по вполне понятным причинам, потому что если будет вступивший в силу приговор суда, то даже формально у Игоря Ивановича никаких вариантов участвовать в президентской кампании не будет», - добавил адвокат.

Ранее в сентябре Игорь Стрелков рассказал о своем политическом будущем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:СИЗОИгорь Стрелков

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