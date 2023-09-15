Конкурент президенту? Адвокат рассказал о состоянии Стрелкова в СИЗО
Александр Молохов предположил в эфире НСН, что следствие хочет заблокировать возможность Стрелкову баллотироваться в президенты.
Находящийся в СИЗО первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков не жалуется на условия заключения, несмотря на необходимость стационарного лечения. Об этом в эфире НСН заявил адвокат Стрелкова Александр Молохов.
Ранее Мещанский суд продлил на три месяца срок ареста Игорю Стрелкову.
«Что касается состояния здоровья, Игорь Иванович не жалуется. Он против того, чтобы его перевели в больницу. Держится, несмотря на данные медобследования, которое показало, что он нуждается не в периодическом анализе, а в наблюдении в условиях стационара. Та болезнь, которая у него есть, теоретически может подпадать под список болезней, при которых противопоказано пребывание в тюремных условиях. Сам он не жалуется, и ведет себя как старый солдат», - рассказал Молохов.
Он считает, что следствие пытается ускорить процесс передачи дела в суд, чтобы у Стрелкова не было шансов баллотироваться в президенты.
«Могу сказать, что следствие стремится как можно быстрее передать дело в суд по вполне понятным причинам, потому что если будет вступивший в силу приговор суда, то даже формально у Игоря Ивановича никаких вариантов участвовать в президентской кампании не будет», - добавил адвокат.
Ранее в сентябре Игорь Стрелков рассказал о своем политическом будущем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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