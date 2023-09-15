Конкурент президенту? Адвокат рассказал о состоянии Стрелкова в СИЗО

Беспилотник упал в Орловской области ЦБ РФ не видит рисков для финансовой стабильности Дефицит преподавателей возник после введения курса по истории РФ в вузах Продажа билетов ледовое шоу Навки в Алма-Ате приостановлена Температура выше нормы прогнозируется практически на всей территории России