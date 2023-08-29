«Ему терять нечего»: Адвокат Стрелкова предрек громкие сенсации в деле

Сегодня стало известно, что Мосгорсуд отказался освободить Стрелкова из СИЗО. Ранее защита экс-министра обороны ДНР подала апелляционную жалобу на его арест по обвинению в призывах к экстремистской деятельности и просила отпустить его из СИЗО.

«Мосгорсуд оставил в силе решение суда об аресте Игоря Гиркина (Стрелкова). По моему мнению, то, что мы увидели сегодня в суде и та, провокация, которая была предпринята в отношении меня две недели назад в Крыму ( задержание сотрудниками ФСБ на несколько часов) есть, увы, закономерные звенья одной цепи... Ничего общего с правосудием это не имеет. Очень огорчила сегодня позиция прокурора, неумело пытавшегося поставить под сомнение заслуги Стрелкова перед страной. Апелляционный суд, в свою очередь, полностью проигнорировал позицию Верховного Суда, прямо запретившего своим постановлением избрание меры пресечения в виде заключения под стражу по ненасильственному преступлению средней тяжести, в совершении которого как раз и обвиняется Гиркин. Что ж, защите Стрелкова и ему самому фактически развязали руки... А можно сказать иначе - терять Игорю Ивановичу теперь нечего, кроме своих цепей. Так что ждите сенсаций, может быть, даже завтра....», - заинтриговал собеседник НСН.

По его словам, у Стрелкова обострились хронические заболевания, но он старается не жаловаться на плохое самочувствие. Ранее супруга экс-министра обороны ДНР Мирослава Регинская рассказывала об ухудшении его состояния. Она писала в своих соцсетях, что у мужа начала отниматься руки и стали наблюдаться затруднения дыхания.



«Как сегодня Стрелков сказал на суде: «состояние средней паршивости». Он не жалуется, он мужественный человек, но понятно, что хронические заболевания обостряются. Помощь ему оказывается, но в условиях содержания под стражей довольно сложно оказать удовлетворительную помощь», - отметил адвокат.

Мещанский суд Москвы 21 июля отправил Стрелкова под стражу до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму в интернете. Экс-министру обороны ДНР грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Радиоточка НСН».

