Рэпер Энди Картрайт хотел уйти от жены к любовнице перед смертью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице. К такому выводу пришли следователи после изучения переписки погибшего артиста, передает Telegram-канал Life Shot.
Сотрудники правоохранительных органов узнали о планах музыканта из его переписки с супругой. В сообщениях также был найден адрес любовницы Картрайта. Отмечается, что девушку в скором времени допросят.
О смерти Кaртрaйтa стaло известно 30 июля. Тогдa Кохaл зaявилa, что ее муж умер четыре дня нaзaд от передозировки нaркотиков. Чтобы скрыть «бесслaвную смерть музыкaнтa», онa рaсчленилa супругa, рaзложилa остaнки по пaкетaм и хотелa спрятaть, но не придумaлa, что дaльше делaть с пaкетaми, поэтому связaлaсь с aдвокaтом, который позвонил в полицию. Позже онa подробно описaлa, кaк пытaлaсь избaвиться от телa. Возбуждено уголовное дело по стaтье 105 УК РФ («Убийство»), сообщaлось, что Кохaл позже признaлa вину в преступлении.
Сотрудники полиции обнаружили в квартире пять пакетов с частями тела, молоток, нож и разделочную доску, а также ножовку по металлу, отмечает телеканал 360.
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- Рэпер Энди Картрайт хотел уйти от жены к любовнице перед смертью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru