Рэпер Энди Картрайт хотел уйти от жены к любовнице перед смертью

Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице. К такому выводу пришли следователи после изучения переписки погибшего артиста, передает Telegram-канал Life Shot.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о планах музыканта из его переписки с супругой. В сообщениях также был найден адрес любовницы Картрайта. Отмечается, что девушку в скором времени допросят.