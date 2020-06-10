Вдова погибшего в ДТП с участием Ефремова не намерена идти на мировую
Вдова погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве Ирина Стерхова заявила, что не хочет идти на мировую с артистом. Как сообщает ТАСС, об этом женщина заявила в эфире Первого канала на программе «Пусть говорят».
"Я не хочу никакой мировой, пусть сядет», - приводит ее слова агентство.
Она добавила, что никто из представителей Ефремова с ней на связь не выходил.
ДТП произошло накануне в центре Москвы. Ефремов на своей машине пересек двойную сплошную и врезался в машину, ехавшую навстречу. Водитель этого автомобиля скончался в больнице.
Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. В настоящее время он находится под домашним арестом.
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