МК: Вдова Градского вывезла 100 млн за город после ссоры с родственником

Ограбление вдовы Александра Градского Марины Коташенко стало возможным из-за того, что 100 миллионов рублей женщина перевезла в свой загородный дом в Подмосковье. Это случилось после семейного конфликта с ближайшим родственником музыканта, пишет "Московский комсомолец".

По данным издания, скандал произошел вскоре после похорон артиста, скончавшегося 28 ноября прошлого года. После этого Коташенко забрала детей и переехала за город, в свой коттедж в деревне Мишуткино. Очевидно, тогда же она перевезла туда деньги.

Как отмечают журналисты, Градский не доверял банкам и хранил заработанное исключительно дома. Расчёты он признавал только наличными.

Сначала у дома вдовы музыканта дежурил живой пост с постоянным патрулированием, а в декабре основной дом и так называемый чайный (банный) домик снабдили «умной» системой. Территорию снабдили 78 датчиками, которые должны были выявлять любое незаконное проникновение.

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В момент ограбления в воскресенье днем сигнализация была отключена изначально – она работала только в чайном домике, пишет издание. Никаких инцидентов «умная» техника в результате не зафиксировала.

В воскресенье злоумышленники напали на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко на 255 км ЦКАД. Неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию. После этого в машину к Коташенко подсели трое и стали угрожать оружием. Вдову Градского заставили вернуться в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе. Там преступники похитили 100 млн рублей и заставили женщину довезти их до Апрелевки. Преступники пересели на белый «Мерседес» и скрылись.

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ФОТО: Инстаграм aborgradsky
ТЕГИ:МоскваОграбление
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