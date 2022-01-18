МК: Вдова Градского вывезла 100 млн за город после ссоры с родственником

Ограбление вдовы Александра Градского Марины Коташенко стало возможным из-за того, что 100 миллионов рублей женщина перевезла в свой загородный дом в Подмосковье. Это случилось после семейного конфликта с ближайшим родственником музыканта, пишет "Московский комсомолец".

По данным издания, скандал произошел вскоре после похорон артиста, скончавшегося 28 ноября прошлого года. После этого Коташенко забрала детей и переехала за город, в свой коттедж в деревне Мишуткино. Очевидно, тогда же она перевезла туда деньги.

Как отмечают журналисты, Градский не доверял банкам и хранил заработанное исключительно дома. Расчёты он признавал только наличными.

Сначала у дома вдовы музыканта дежурил живой пост с постоянным патрулированием, а в декабре основной дом и так называемый чайный (банный) домик снабдили «умной» системой. Территорию снабдили 78 датчиками, которые должны были выявлять любое незаконное проникновение.