В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

Российские силы обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, который следовал в сторону Крыма, сообщает Минобороны РФ.

Попытка атаки была пресечена в 18:30 по московскому времени.

Днем российские военные уничтожили в Черном море еще два украинских безэкипажных катера. По данным ведомства, морские дроны, следовавшие в направлении Крыма, заметили около 11:00 по московскому времени.

На минувшей неделе в Черном море уничтожили три украинских безэкипажных катера.

