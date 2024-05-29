В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины
29 мая 202419:49
Российские силы обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, который следовал в сторону Крыма, сообщает Минобороны РФ.
Попытка атаки была пресечена в 18:30 по московскому времени.
Днем российские военные уничтожили в Черном море еще два украинских безэкипажных катера. По данным ведомства, морские дроны, следовавшие в направлении Крыма, заметили около 11:00 по московскому времени.
На минувшей неделе в Черном море уничтожили три украинских безэкипажных катера.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru