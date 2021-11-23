Вблизи грузинского курорта Гудаури обнаружили тело известного бизнесмена

Тело известного бизнесмена Илии Кокая обнаружено неподалеку от горнолыжного курорта Гудаури. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

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По данным местных изданий, 65-летний бизнесмен погиб при восхождении на вершину горы Дедаэна (3 тыс. 488 метров). Тело мужчины обнаружили спасатели.

Кокая являлся владельцем футбольного клуба «Зестафони», дважды становившемся чемпионом Грузии.

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