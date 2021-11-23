Вблизи грузинского курорта Гудаури обнаружили тело известного бизнесмена

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По данным местных изданий, 65-летний бизнесмен погиб при восхождении на вершину горы Дедаэна (3 тыс. 488 метров). Тело мужчины обнаружили спасатели.

Тело известного бизнесмена Илии Кокая обнаружено неподалеку от горнолыжного курорта Гудаури. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

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