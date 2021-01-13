Варламов и Верзилов задержаны в Южном Судане

По его словам, причиной задержания стал пульт от дрона, который нашли в багаже Варламова. Местные силовики заподозрили, что иностранцы могли вести «съемку военных объектов с дрона».

Россиян сняли с рейса и доставили в полицию.

При этом Варламов сообщил, что все его товарищи прибыли в Южный Судан в качестве туристов.



