Варламов и Верзилов задержаны в Южном Судане

В Южном Судане в городе Капоэта задержали пятерых россиян. Среди них участник Pussy Riot Петр Верзилов, блогер Илья Варламов и его жена Любовь, а также двое их спутников. Об этом сообщил Варламов на своем сайте.

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По его словам, причиной задержания стал пульт от дрона, который нашли в багаже Варламова. Местные силовики заподозрили, что иностранцы могли вести «съемку военных объектов с дрона».

Россиян сняли с рейса и доставили в полицию.

При этом Варламов сообщил, что все его товарищи прибыли в Южный Судан в качестве туристов.


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ТЕГИ:Илья ВарламовЮжный Судан
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