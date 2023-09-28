Варданяна арестовали по обвинению в финансировании терроризма

Бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна арестовали в Азербайджане, политик обвиняется в том числе в финансировании терроризма. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Азербайджана.

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Варданяну также вменяется создание незаконных вооруженных формирований, участие в них, нарушение государственной границы.

Накануне азербайджанская Госпогранслужба заявила о задержании Рубена Варданяна при попытке выехать в Армению через пропускной пункт «Лачин», напоминает телеканал «360». Политика доставили в Баку, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: Погранслужба Азербайджана
ТЕГИ:ТерроризмАрестНагорный КарабахАзербайджан

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