Вандалы осквернили памятник погибшим в Крымской войне англичанам
Вандалы осквернили памятник погибшим в Крымской войне англичанам, сообщили в СК по Крыму.
Установленный в районе посёлка Дергачи в черте Севастополя мемориал погибшим в Крымской войне английским солдатам исписан экстремистскими надписями и нецензурщиной. Надписи появились как на самом обелиске, так и на стенах, ограждающих монумент.
По поручению главы СК по Крыму Владимира Терентьева организована процессуальная проверка. В частности, поручено установить обстоятельства происшествия и лиц, которые осквернили мемориал. Помимо этого будет дана оценка уполномоченным лицам и службам, ответственным за содержание комплекса.
Местные СМИ сообщают о том, что исторический мемориальный комплекс, открытый почти 20 лет назад, и до акта вандализма находился в плачевном состоянии. Без должной реконструкции и ухода, за последние годы он стал разрушаться.
Памятник британским воинам, погибшим в Крымской войне 1853—1856 годов был открыт в 2004 году в районе поселка Дергачи, рядом с шоссе Севастополь-Симферополь. На лицевой стороне восьмиметрового монумента прикреплена соответствующая мемориальная доска в память о погибших воинах. В церемонии открытия памятника приняла участие британская правительственная делегация.
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