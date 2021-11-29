Вандалы осквернили памятник погибшим в Крымской войне англичанам

По поручению главы СК по Крыму Владимира Терентьева организована процессуальная проверка. В частности, поручено установить обстоятельства происшествия и лиц, которые осквернили мемориал. Помимо этого будет дана оценка уполномоченным лицам и службам, ответственным за содержание комплекса.

Местные СМИ сообщают о том, что исторический мемориальный комплекс, открытый почти 20 лет назад, и до акта вандализма находился в плачевном состоянии. Без должной реконструкции и ухода, за последние годы он стал разрушаться.

Памятник британским воинам, погибшим в Крымской войне 1853—1856 годов был открыт в 2004 году в районе поселка Дергачи, рядом с шоссе Севастополь-Симферополь. На лицевой стороне восьмиметрового монумента прикреплена соответствующая мемориальная доска в память о погибших воинах. В церемонии открытия памятника приняла участие британская правительственная делегация.

