Неизвестные испортили святой источник Серафима Саровского в Самарской области

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков заявил, что в часовне Серафима Саровского, расположенной в селе Богдановка, неизвестные вылили в святой источник и ведро для отстаивания воды солярку, сообщает ГТРК Самара.

По его словам, вода была отправлена на исследование, после чего пройдут мероприятия по её очистке.

Кроме того, вандалы расписали стены православной часовни различными надписями, которое в настоящее время уже удалены.

Жидков добавил, что полиция проводит оперативно-следственные мероприятия, инцидент обсудят на внеочередном заседании антитеррористической комиссии.

Ранее в Саратове в саду имени Радищева вандалы испортили мемориальную стену и театральную тумбу, посвященную актеру Олегу Табакову.

