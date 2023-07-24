Вагон электрички загорелся на станции в Подмосковье
24 июля 202321:54
На станции Подсолнечная в Московской области загорелся вагон пригородной электрички, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
По информации ведомства, загорелась крыша вагона. Поезд следовал из Москвы в Тверь.
Пассажиры покинули вагон до прибытия пожарных. Пострадавших нет.
«В настоящее время площадь возгорания два квадратных метра», - уточнили в ведомстве.
На юге Москвы 29 июня сошли с рельсов шесть грузовых вагонов с цементом, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru