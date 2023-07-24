Вагон электрички загорелся на станции в Подмосковье

По информации ведомства, загорелась крыша вагона. Поезд следовал из Москвы в Тверь.

Пассажиры покинули вагон до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

«В настоящее время площадь возгорания два квадратных метра», - уточнили в ведомстве.

На юге Москвы 29 июня сошли с рельсов шесть грузовых вагонов с цементом, передает «Радиоточка НСН».

