35 футбольных фанатов полиция задержала в электричке из-за жалоб пассажиров
В электричке Нижний Новгород-Казань правоохранители задержали в субботу 35 футбольных фанатов. Пассажиры пожаловались на то, что болельщики жгли фаеры и нарушали общественный порядок. Об этом 15 июля сообщает МВД по Республике Татарстан.
Все задержанные являются болельщиками, которые направлялись на футбольный матч, уточнили в полиции.
«В отношении 28 из них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство»», — отмечается в сообщении ведомства.
Фанатов доставили в территориальный отдел полиции и продолжили разбирательство инцидента.
Ранее Источник «Известий» 22 мая сообщил, что в московском баре «Гамбринус» произошла драка футбольных фанатов клубов «Спартак» и ЦСКА. Очевидец рассказал, что после приезда полиции нарушители порядка избавлялись от атрибутов футбольных фанатов, чтобы не лишиться Fan ID и не скомпрометировать клубы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru