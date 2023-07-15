35 футбольных фанатов полиция задержала в электричке из-за жалоб пассажиров

Все задержанные являются болельщиками, которые направлялись на футбольный матч, уточнили в полиции.

«В отношении 28 из них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство»», — отмечается в сообщении ведомства.



Фанатов доставили в территориальный отдел полиции и продолжили разбирательство инцидента.



Ранее Источник «Известий» 22 мая сообщил, что в московском баре «Гамбринус» произошла драка футбольных фанатов клубов «Спартак» и ЦСКА. Очевидец рассказал, что после приезда полиции нарушители порядка избавлялись от атрибутов футбольных фанатов, чтобы не лишиться Fan ID и не скомпрометировать клубы.





