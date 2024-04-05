В зону затопления в Орске попали более 10 тысяч человек

«В настоящее время идет эвакуация населения. В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек», - сказал собеседник агентства.

На месте работают представители администрации и группировка спасателей. Людей вывозят на автобусах. Пункты временного размещения организованы в пяти школах и двух гимназиях.

Прорыв дамбы в Советском районе Орска произошел вечером 5 апреля. Началась эвакуация жителей старого города.

В пятницу глава МЧС Александр Куренков распорядился направить в Оренбургскую область дополнительные силы. В Орск вылетели два самолета Ил-76 с сотрудниками МЧС, специалистами отряда «Центроспас» и центра по проведению операций особого риска «Лидер», отмечает «Радиоточка НСН».

