В зоне поисков основателя Skillbox нашли неопознанное тело
Неопознанное тело обнаружено в Сочи в зоне поисков пропавшего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, пишет ТАСС
Там подчеркнули, что подтверждения того, что именно Коропов, пока нет.
Коропов пропал в ночь на 1 ноября. По имеющимся данным, он покинул свой отель и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно, отмечает RT.
Между тем, 30 октября тело старшеклассницы, пропавшей на днях в Красногорске, обнаружено в черте этого города в Московской области. Согласно первоначальным данным, её могли убить. Как отмечает РЕН ТВ, в связи с предполагаемым криминалом делом займётся Следственный комитет.
17-летняя девушка перестала выходить на связь во вторник, 27 октября. Тревогу забила её бабушка.
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