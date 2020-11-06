В зоне поисков основателя Skillbox нашли неопознанное тело

Неопознанное тело обнаружено в Сочи в зоне поисков пропавшего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, пишет ТАСС

Там подчеркнули, что подтверждения того, что именно Коропов, пока нет.

Коропов пропал в ночь на 1 ноября. По имеющимся данным, он покинул свой отель и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно, отмечает RT.