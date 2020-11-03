Пропал основатель университета Skillbox Игорь Коропов
Следственные органы в Краснодарском крае проводят проверку по факту безвестного исчезновения основателя онлайн-университета Skillbox 31-летнего Игоря Коропова, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
По имеющимся данным, в ночь на 1 ноября 2020 года Коропов вышел из отеля, расположенного в Сочи на улице 65 Лет Победы и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. «С тех пор его местонахождение неизвестно», - добавили в пресс-службе.
Вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир Манджиков на своей странице в Facebook написал, что Коропов вышел из отеля Radisson Collection примерно в три часа ночи и на связь с тех пор не выходил.
По информации ряда телеграм-каналов, в последний раз Коропова видели у пирса. Там же найден его телефон.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
- Тверь чуть не «проспала» пожар. Помощь пришла из Подмосковья
- СМИ: В Париже задержали мужчину с мачете
- Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 107
- По подозрению в совершении теракта в Вене задержаны выходцы с Северного Кавказа
- Амбулаторные пациенты с COVID-19 получат бесплатные лекарства на следующей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru