Происшествия
Расследование инцидента продолжается, передает «Синьхуа».
В Зимбабве погибли 8 шахтеров
27 мая20:27
8 горняков погибли в деревне Мазове, в результате обрушения шахты, сообщили в правительстве Зимбабве.
Уточняется, что инцидент связан с деятельностью нелегальных шахтеров: неизвестные люди осуществляли несанкционированную добычу, взорвали динамит в одной шахте, что привело к обрушению соседней шахты.
Расследование инцидента продолжается, передает «Синьхуа».
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