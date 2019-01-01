Происшествия

В Зимбабве погибли 8 шахтеров

27 мая20:27

8 горняков погибли в деревне Мазове, в результате обрушения шахты, сообщили в правительстве Зимбабве.

Уточняется, что инцидент связан с деятельностью нелегальных шахтеров: неизвестные люди осуществляли несанкционированную добычу, взорвали динамит в одной шахте, что привело к обрушению соседней шахты.

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Расследование инцидента продолжается, передает «Синьхуа».

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