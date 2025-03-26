СМИ: Один человек пострадал после перестрелки в ЖК «Ольгино парк» в Подмосковье

Неизвестный открыл стрельбу по жителю дома ЖК «Ольгино парк» в подмосковном городе Железнодорожный. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Все произошло после того, как один из жителей дома вышел из подъезда – неизвестный мужчина поджидал его и отрыл по нему стрельбу. Однако охранник из стоящего у подъезда автомобиля выбежал из машины и открыл по преступнику ответную стрельбу.

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Стрелявший сейчас задержан, однако пока давать показания отказался.

Пострадавший житель ЖК «Ольгино парк» госпитализирован.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина после ссоры с пассажирами в вагоне метро начал стрелять из пускового сигнального устройства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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