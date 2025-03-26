СМИ: Один человек пострадал после перестрелки в ЖК «Ольгино парк» в Подмосковье

Неизвестный открыл стрельбу по жителю дома ЖК «Ольгино парк» в подмосковном городе Железнодорожный. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Все произошло после того, как один из жителей дома вышел из подъезда – неизвестный мужчина поджидал его и отрыл по нему стрельбу. Однако охранник из стоящего у подъезда автомобиля выбежал из машины и открыл по преступнику ответную стрельбу.