В жилом доме в Приморье взорвалась граната
В жилом доме в приморском городе Арсеньев взорвалась граната. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.
По данным источника, взрыв совершил ранее судимый житель девятиэтажки, расположенной на улице Островского. В результате происшествия один человек погиб, пятеро, в том числе и сам подрывник – пострадали.
Как сообщил один из Telegram-каналов, группа людей употребляла спиртные напитки в подъезде, когда один из товарищей решил похвастаться гранатой, после чего случайно сорвал кольцо.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru