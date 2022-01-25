В жилом доме в Приморье взорвалась граната

По данным источника, взрыв совершил ранее судимый житель девятиэтажки, расположенной на улице Островского. В результате происшествия один человек погиб, пятеро, в том числе и сам подрывник – пострадали.

Как сообщил один из Telegram-каналов, группа людей употребляла спиртные напитки в подъезде, когда один из товарищей решил похвастаться гранатой, после чего случайно сорвал кольцо.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве.