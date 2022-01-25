В жилом доме в Приморье взорвалась граната

В жилом доме в приморском городе Арсеньев взорвалась граната. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Хакер назвал фамилию виновного в «минировании» зданий в России

По данным источника, взрыв совершил ранее судимый житель девятиэтажки, расположенной на улице Островского. В результате происшествия один человек погиб, пятеро, в том числе и сам подрывник – пострадали.

Как сообщил один из Telegram-каналов, группа людей употребляла спиртные напитки в подъезде, когда один из товарищей решил похвастаться гранатой, после чего случайно сорвал кольцо.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СмертьГранатаВзрывДомПриморье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры