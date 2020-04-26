В жилом доме в Новой Москве взрыв бытового газа. Пострадавших нет

В начале апреля НСН писала, что в результате взрыва в бизнес-центре «Панорама» в центре Москвы пострадали, по последним данным, четыре человека. Уточняется, что причиной ЧП стал разрыв газового баллона при проведении строительных работ.



Трое пострадавших в момент взрыва находились в припаркованных рядом с бизнес-центром автомобилях. Еще один человек находился на первом этаже здания.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека. Взрыв произошел в помещении бойлерной с последующим возгоранием на площади 5 квадратных метров, передает RT.



