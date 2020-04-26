В жилом доме в Новой Москве взрыв бытового газа. Пострадавших нет

В жилом доме в подмосковном Троицке произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает «Интерфакс». Источник подчеркивает, что газ взорвался в одной из квартир на 10-м этаже 12-этажного дома. По предварительной информации, возгорания за хлопком не последовало, несущие конструкции здания не повреждены. Также сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. Экстренные службы выясняют все подробности произошедшего.

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В начале апреля НСН писала, что в результате взрыва в бизнес-центре «Панорама» в центре Москвы пострадали, по последним данным, четыре человека. Уточняется, что причиной ЧП стал разрыв газового баллона при проведении строительных работ.

Трое пострадавших в момент взрыва находились в припаркованных рядом с бизнес-центром автомобилях. Еще один человек находился на первом этаже здания.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека. Взрыв произошел в помещении бойлерной с последующим возгоранием на площади 5 квадратных метров, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПодмосковьеВзрыв Газа
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