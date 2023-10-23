Отдел ГО и ЧС: В доме в волгоградском Котельникове взорвался газ

Взрыв бытового газа произошел в волгоградском Котельникове, в результате загорелись две квартиры в многоэтажном доме. Об этом заявил начальник отдела ГО и ЧС Котельниковского района Виктор Павлов, передает РИА Новости.

Взрыв произошел в жилой многоэтажке под Волгоградом

«Произошел взрыв бытового газа на пятом этаже пятиэтажного дома», — указал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в жилом доме в городе Котельниково прогремел взрыв, при этом в МЧС сообщали лишь о возгорании в двух квартирах на площади 96 квадратных метров. По словам очевидцев, погиб один человек. При этом местные власти сообщили об одном пострадавшем мужчине, его доставили в реанимацию центральной районной больницы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПожарВзрывВолгоградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры