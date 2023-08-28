В жилом доме в Красногорске произошел пожар на площади 1000 квадратных метров

Кровля четырехэтажного жилого дома загорелась в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

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«Горит балкон на четвертом, последнем, этаже жилого дома. Огонь распространился на кровлю», — указали в ведомстве.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из многоэтажки 30 человек, в том числе пять детей.

К 11:51 мск огонь локализовали на площади 900 «квадратов».

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся туристический автобус, предварительно, пострадавших нет, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарКрасногорскМосковская Область

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