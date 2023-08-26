В Подмосковье ликвидировали открытое горение в строительном магазине
26 августа 202303:19
Открытое горение в строительном магазине в подмосковном Нахабине ликвидировано. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Пожар произошел накануне вечером, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Строительный магазин загорелся на 400 квадратных метрах, позже возгорание локализовали на площади 750 «квадратов».
«В 00.04 ликвидация открытого горения», — указали в МЧС.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru