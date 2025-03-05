В жилом доме в Белореченске произошел взрыв
5 марта 202503:14
В Белореченске Краснодарского края в жилом доме произошел взрыв, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, это связано с утечкой газа. В результате разрушились межэтажные перекрытия, повреждены восемь квартир на 4 и 5 этаже. Предварительно, погибших нет, однако пострадали пять человек.
Взрывная волна разбросала осколки минимум на 20 метров по двору. Ими задело машины под окнами.
Ранее в пермском Кизеле из-за взрыва газа рухнула стена в общежитии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru