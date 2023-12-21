В жилом доме Татарстана взорвался бытовой газ

В поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана произошел взрыв бытового газа, сообщает МЧС региона.

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В результате хлопка газа на втором этаже двухэтажного жилого дома пострадало четыре человека. Инцидент не привел к дальнейшему возгоранию.

Прокуратура Татарстана проведет проверку. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Госдуме предложили установить сигнализаторы утечек газа в многоквартирных домах. Авторы инициативы убеждены, что это позволит снизить число аварий при использовании бытового газа, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Управление МЧС России по республике Татарстан
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