В Мытищах после взрыва газа трое пострадавших

В подмосковных Мытищах произошел взрыв в гаражном кооперативе. Из-под завалов спасли одного человека, еще двое пострадали, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным МЧС, еще двое могут находиться под завалами на месте взрыва

В экстренных службах сообщают, что в результате повреждены пять гаражей.

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ФОТО: t.me/bbbreaking
ТЕГИ:МытищиВзрыв
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