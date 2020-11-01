В Мытищах после взрыва газа трое пострадавших

В подмосковных Мытищах произошел взрыв в гаражном кооперативе. Из-под завалов спасли одного человека, еще двое пострадали, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным МЧС, еще двое могут находиться под завалами на месте взрыва

В экстренных службах сообщают, что в результате повреждены пять гаражей.

