В Мытищах после взрыва газа трое пострадавших
1 ноября 202013:00
В подмосковных Мытищах произошел взрыв в гаражном кооперативе. Из-под завалов спасли одного человека, еще двое пострадали, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
По данным МЧС, еще двое могут находиться под завалами на месте взрыва
В экстренных службах сообщают, что в результате повреждены пять гаражей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru